Napoli | sirene dalla Spagna per un big | addio in estate?

(Di martedì 15 febbraio 2022) La trattativa per il rinnovo del contratto di Fabian Ruiz – scadenza 2023 – sembra non essere così semplice come si potesse pensare. Infatti, allo stato attuale potrebbe definirsi addirittura congelata; la distanza tra domanda e offerta rimane ancora importante. A sottolinearlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, la quale analizza comepotrebbero arrivare chiamate importanti per il partenopeo, su tutte quelle di Barcellona e Real Madrid. Proprio la complicata trasferta di questa settimana in Catalogna allora potrebbe valere ancora di più per il giocatore, il quale cercherà di impressionare sia la dirigenza azulgrana che quella azzurra, così da poter ricevere la migliore offerta possibile. Sia chiaro, il giocatore sta bene a, ma anche un ritorno inlo farebbe ...

Advertising

MondoNapoli : Callejon futuro altrove: 'Sirene spagnole e turche, per l'ex Napoli' - - Darius1926 : Il mitico Akatugba ha detto che il #Napoli sarebbe pronto a offrire il rinnovo a #Osimhen, anche a causa di sirene… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli sirene

...della Grotta Azzurra di Capri nel Festival internazionale di Capri "Il Canto delle", con la ... Armando Giuseppe Mandile xteatro...della Grotta Azzurra di Capri nel Festival internazionale di Capri "Il Canto delle", con la direzione artistica di Geppy Glejieses: un evento eccezionale. Teresa Lucianelli x eventi...Questa Napoli, regina delle sirene, che più la guardiamo e più vogliamo bene… La tengo per intera nelle vene, la porto nel mio cuore, che debbo fare? Napoli, sei come lo zucchero, terra d’amore, che è ...Sirene dall’estero per il portiere del Napoli, Ospina: in arrivo un offerta da capogiro per il nazionale colombiano, beffa in arrivo per la Lazio?