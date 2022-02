M5s | Grillo ribadisce | sulla regola dei due mandati non si torna indietro

Advertising

Adnkronos : #M5S, #Conte su regola doppio mandato: ' Deroga? La politica non è un mestiere, ma un servizio'. #ultimora - fattoquotidiano : M5s, Lezzi a La7: “A che titolo Di Maio viene convocato da Grillo? Non è più nel comitato di garanzia ed è un minis… - fattoquotidiano : M5s, Conte e Grillo si abbracciano dopo l’incontro. Il garante: “La leadership dell’ex premier non è mai stata mess… - Agenpress : M5s. Grillo, nessuna deroga sui due mandati. 67 gli eletti interessati, tra questi Maio, Fico, Taverna… - giul9801 : RT @isadoralarosa: Grillo, la regola M5S del limite dei due mandati resta: «È fondativa». Conte d'accordo: «Identitaria» ORA SI CHE #conteè… -

Ultime Notizie dalla rete : M5s Grillo

Per il garante del Movimento si potrebbe valutare un'unica concessione: la possibilità per i parlamentari di candidarsi alle Regionali o all'Europarlamento. Opzione comunque da sottoporre al voto ...L'opzione a cui lavorerebbe chi non ci sta ad attenersi alla vecchia regola aurea del- cara a Gianroberto Casaleggio ancor prima che a- è destinare un terzo dei seggi ai 'vecchi'. Senza ...Per il garante del Movimento si potrebbe valutare un'unica concessione: la possibilità per i parlamentari di candidarsi alle Regionali o all'Europarlamento. Opzione comunque da sottoporre al voto ...Beppe Grillo e Giuseppe Conte sono perfettamente allineati sul mantenere la regola dei due mandati per tutti gli esponenti M5S. Il parlamentare arrivato al secondo mandato non può più ambire a entrare ...