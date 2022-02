Gf Vip 6, lo scontro di Nathaly Caldonazzo con l’ex: “Se un pagliaccio” (Di martedì 15 febbraio 2022) La puntata del 14 febbraio 2022 del Grande Fratello Vip 6 è stata davvero carica di emozioni: dalle bellissime sorprese per San Valentino, fino al ritorno in Casa di Alex Belli. Ma non per tutti sono state belle sensazioni. Nathaly Caldonazzo ha ricevuto una visita inaspettata, quella di Andrea Ippoliti, il suo ex fidanzato. Vi raccomandiamo... Gf Vip, pace fatta tra Nathaly Caldonazzo e Soleil Sorge: "Mi faccio perdonare" “Visto che su Andrea sono state dette delle cose, è giusto che abbia la possibilità di replica dato che lo ha chiesto”. Così Alfonso Signorini, durante la diretta del reality ha invitato Nathaly Caldonazzo ad andare in passerella per incontrare l’ex fidanzato Andrea Ippoliti. L’uomo, ... Leggi su diredonna (Di martedì 15 febbraio 2022) La puntata del 14 febbraio 2022 del Grande Fratello Vip 6 è stata davvero carica di emozioni: dalle bellissime sorprese per San Valentino, fino al ritorno in Casa di Alex Belli. Ma non per tutti sono state belle sensazioni.ha ricevuto una visita inaspettata, quella di Andrea Ippoliti, il suo ex fidanzato. Vi raccomandiamo... Gf Vip, pace fatta trae Soleil Sorge: "Mi faccio perdonare" “Visto che su Andrea sono state dette delle cose, è giusto che abbia la possibilità di replica dato che lo ha chiesto”. Così Alfonso Signorini, durante la diretta del reality ha invitatoad andare in passerella per incontrarefidanzato Andrea Ippoliti. L’uomo, ...

