Vertenza Pfizer Catania, si apre una settimana calda per scongiurare 130 licenziamenti. Confindustria, Ars e Prefettura primi tavoli di trattativa, Ugl: "No a questa folle procedura!" (Di lunedì 14 febbraio 2022) Sarà una settimana calda, quella appena iniziata, sul fronte della Vertenza Pfizer Catania. Si comincerà nella mattinata di domani, quando alle 9.30 i locali di Confindustria catanese ospiteranno il primo degli incontri per l'esame congiunto della procedura di riduzione del personale che riguarda 130 unità dello stabilimento etneo. Una rappresentanza di lavoratori, intanto, ha già ...

