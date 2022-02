Soleil Sorge | chi è il fidanzato segreto? Delusione a San Valentino

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Si è tanto parlato deldi. Nel giorno di San, la modella ha ricevuto una grande. Ecco cosa è accaduto. Questa edizione del Grande Fratello Vip ha visto tra le protagoniste. La maggior parte del suo percorso è stato contraddistinto dal “triangolo amoroso” che ha compreso Alex Belli e Delia Duran. Fonte Google ImagesCon l’uscita dell’attore sembrava tutto chiuso. A riaccendere la vicenda ci ha pensato la moglie dell’attore entrando nella casa. Discorso che proseguirà tra non molto perché anche Alex Belli rientrerà nella casa per un breve periodo di tempo.ha fatto vedere anche altro anche se questo argomento ormai ha sancito ...

L'amicizia tra Miriana Trevisan e Manila Nazzaro è tornata a splendere dopo che l'ex Miss Italia è stata fatta fuori dalla cerchia di. Mentre il pubblico del Grande Fratello Vip nota un dettaglio assurdo, Miriana fa una rivelazione inaspettata sull' ex Miss Italia , che lascia tutti perplessi. Grande Fratello Vip, ...e le scuse di Nathaly Caldonazzo al GF Vip: 'Ho detto cose a caldo" Che Nathaly Caldonazzo enon siano mai state grande amiche nella casa del Grande Fratello Vip 6 non è ...Continua la soap opera firmata Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorgé. Questa sera, infatti, l’attore entrerà in casa per restare qualche giorno e decidere definitivamente una delle due. Tuttavia, ...Si è tanto parlato del fidanzato segreto di Soleil Sorge. Nel giorno di San Valentino, la modella ha ricevuto una grande delusione. Ecco cosa è accaduto. Questa edizione del Grande Fratello Vip ha ...