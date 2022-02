Lettera di Tiziano Renzi al figlio Matteo | Carrai uomo falso Bianchi | Boschi e Bonifazi hanno lucrato su di te

Advertising

Si esprimeva in questo modoRenzi , in unaindirizzata al figlio Matteo il 5 marzo del 2017, cioè esattamente due settimane dopo le dimissioni da segretario del Pd , successive a ...C'è e resterà agli atti del processo per bancarotta con imputati a Firenze i genitori dell'ex premier Matteo Renzi,e Laura Bovoli, unaattribuita allo stessoRenzi e indirizzata al figlio Matteo. Il tribunale, con un'ordinanza, ha rigettato un'eccezione della difesa diRenzi secondo ...Si esprimeva in questo modo Tiziano Renzi, in una lettera indirizzata al figlio Matteo il 5 marzo del 2017, cioè esattamente due settimane dopo le dimissioni da segretario del Pd, successive a quelle ...Spero che inizi una nuova stagione di lotta per i valori che hanno animato la nostra vita". E’ un passaggio di una lettera sequestrata nel pc di Tiziano Renzi, scritta dal padre al figlio Matteo ...