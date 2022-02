Inferno in pieno centro: prima l’esplosione, poi le fiamme avvolgono il palazzo. 7 morti di cui 2 bambini (Di lunedì 14 febbraio 2022) Sette morti tra cui due bambini. Un ferito grave in codice rosso e altri tre più leggeri. 25 persone, ancora, sono rimaste intossicate. È l’ultimo bilancio di questa esplosione avvenuta nella notte da domenica a lunedì intorno alle i 1:30. l’esplosione, decritta come un violentissimo boato, è stata seguita da un incendio. Sul posto, per prestare i soccorsi, 85 i vigili del fuoco. Almeno 11 gli appartamenti colpiti. Sembra che l’esplosione sia avvenuta al piano terra di questo edificio, all’interno di un locale che ospita una paninoteca. L’incidente si è verificata nel sud della Francia, a Saint-Laurent-de-la-Salanque, rue Arago, nei pressi di Perpignan. “Quando sono andato sul posto, c’era fumo dappertutto – dice il sindaco della città, Alain Got, su France Bleu Roussillon – I pavimenti e il tetto erano crollati, ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 14 febbraio 2022) Settetra cui due. Un ferito grave in codice rosso e altri tre più leggeri. 25 persone, ancora, sono rimaste intossicate. È l’ultimo bilancio di questa esplosione avvenuta nella notte da domenica a lunedì intorno alle i 1:30., decritta come un violentissimo boato, è stata seguita da un incendio. Sul posto, per prestare i soccorsi, 85 i vigili del fuoco. Almeno 11 gli appartamenti colpiti. Sembra chesia avvenuta al piano terra di questo edificio, all’interno di un locale che ospita una paninoteca. L’incidente si è verificata nel sud della Francia, a Saint-Laurent-de-la-Salanque, rue Arago, nei pressi di Perpignan. “Quando sono andato sul posto, c’era fumo dappertutto – dice il sindaco della città, Alain Got, su France Bleu Roussillon – I pavimenti e il tetto erano crollati, ...

