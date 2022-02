Arrestato a Barcellona un altro cugino di Saman Abbas, indagato per l’omicidio della giovane (Di lunedì 14 febbraio 2022) Notizia delle ultime ore è l’arresto di Nomanhulaq Nonamhulaq, cugino di Saman Abbas, la 18enne pachistana scomparsa ormai quasi 1 anno fa, il 30 aprile 2021 da Novellara, in provincia di Reggio Emilia. L’uomo, stando a quanto viene riportato, sarebbe stato Arrestato mentre si trovava in un appartamento del centro di Barcellona, l’uomo era latitante e indagato per l’omicidio della giovane. Arrestato a Barcellona l’altro cugino indagato per l’omicidio di Saman La notizia, riportata da Ansa, non svelta ancora molti dettagli in merito all’arresto del cugino di Saman, ricercato ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 14 febbraio 2022) Notizia delle ultime ore è l’arresto di Nomanhulaq Nonamhulaq,di, la 18enne pachistana scomparsa ormai quasi 1 anno fa, il 30 aprile 2021 da Novellara, in provincia di Reggio Emilia. L’uomo, stando a quanto viene riportato, sarebbe statomentre si trovava in un appartamento del centro di, l’uomo era latitante eperl’perdiLa notizia, riportata da Ansa, non svelta ancora molti dettagli in merito all’arresto deldi, ricercato ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Saman, arrestato a Barcellona altro cugino indagato #reggioemilia #danishhasnain #ikramijaz #pakistan… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Arrestato a Barcellona Nomanhulaq Nonamhulaq, cugino di Saman Abbas, latitante e indagato per l'omici… - Paola15617884 : RT @raggingkey: Saman: arrestato a Barcellona l'altro cugino [paki musulmano] indagato - Emilia-Romagna - - franconemarisa : Saman: arrestato a Barcellona l'altro cugino indagato - Emilia-Romagna - - ViolaVenere74 : RT @SkyTG24: Saman Abbas, arrestato il cugino a Barcellona per concorso in omicidio -