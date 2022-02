Serie A oggi live, Milan in vetta. Atalanta - Juve in diretta dalle 20.45 (Di domenica 13 febbraio 2022) Il Milan si prende la vetta della Serie A. I rossoneri battono la Sampdoria grazie al gol di Leao e si portano a +1 dall'Inter, che ieri non è andata oltre il pareggio con il Napoli , Inattesa dell'... Leggi su quotidiano (Di domenica 13 febbraio 2022) Ilsi prende ladellaA. I rossoneri battono la Sampdoria grazie al gol di Leao e si portano a +1 dall'Inter, che ieri non è andata oltre il pareggio con il Napoli , Inattesa dell'...

