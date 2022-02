Covid oggi Toscana, 3.337 contagi e 30 morti: bollettino 13 febbraio (Di domenica 13 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.337 i nuovi contagi da coronavirus oggi 13 febbraio in Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 30 morti. I nuovi casi, 1.383 confermati con tampone molecolare e 1.954 da test rapido antigenico, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza sanitaria a 815.045, sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dell’1,2% e raggiungono quota 732.525 (89,9% dei casi totali). oggi sono stati eseguiti 10.842 tamponi molecolari e 22.272 tamponi antigenici rapidi, di questi il 10,1% è risultato positivo. Sono invece 6.027 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 55,4% è risultato ... Leggi su italiasera (Di domenica 13 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.337 i nuovida coronavirus13in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 30. I nuovi casi, 1.383 confermati con tampone molecolare e 1.954 da test rapido antigenico, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza sanitaria a 815.045, sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dell’1,2% e raggiungono quota 732.525 (89,9% dei casi totali).sono stati eseguiti 10.842 tamponi molecolari e 22.272 tamponi antigenici rapidi, di questi il 10,1% è risultato positivo. Sono invece 6.027 i soggetti testati(con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 55,4% è risultato ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi Covid oggi Veneto, 4.491 contagi e 21 morti: bollettino 13 febbraio I dati della regione Sono 4.491 i nuovi contagi da coronavirus oggi 13 febbraio in Veneto, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid - 19. Si registrano altri 21 morti, considerando la differenza tra il totale indicato ieri dal ministero della Salute e quello ...

Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 13 febbraio Bollettino Covid regione per regione, numeri su contagi, ricoveri e morti da Lombardia e Lazio, Veneto e Toscana, Piemonte e Sicilia Il bollettino con i numeri Covid in Italia oggi, domenica 13 febbraio 2022, dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute - regione per regione - su contagi da coronavirus, ricoveri e morti nel Paese mentre i ...

Covid, le notizie. Curva contagi in calo. 5 milioni di italiani ancora non vaccinati. LIVE Sky Tg24 Su 2.445 tamponi somministrati, sia antigenici che molecolari, sono risultate positive al COVID 286 persone L'Azienda Sanitaria Locale comunica che su 2.445 tamponi somministrati in provincia di Avellino, sia antigenici che molecolari, sono risultate positive al COVID 286 persone, di cui: - 11, residenti ...

Nuovi iscritti, le scuole preferite sono ancora i licei Sul fronte dell’emergenza Covid, che ha costretto la scuola a doversi adattare, fino a modificare le modalità di insegnamento, Peroni auspica il ritorno graduale alla normalità: “Lo stesso ...

