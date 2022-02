Calciomercato Inter, doppio addio in estate: affare da 100 milioni (Di domenica 13 febbraio 2022) Goal News ? Il mercato dell'Inter non si è mai fermato ei nerazzurri non solo valutano il prossimo acquisto, ma anche un possibile trasferimento. C'è molto valore nella rosa ed è chiaro come la dirigenza terrà conto di parte dell'aggressività dei pretendenti. Il numero degli addii è molto alto. L'Inter sta già programmando la prossima mossa di mercato, soprattutto considerando che l'estate sarà molto intensa. Al via potrebbero essere diversi i giocatori nerazzurri, alcuni dei quali finiscono per essere presi di mira da big. Sia Lautaro Martinez che De Vrij potrebbero lasciare il mercato ed entrambi sono apprezzati da diversi corteggiatori. L'argentino ha passato alcune partite senza gol, mentre è stato un momento piuttosto negativo per l'olandese, con qualche errore e troppi inestetismi. Il management sta valutando il modo migliore ... Leggi su goalnews (Di domenica 13 febbraio 2022) Goal News ? Il mercato dell'non si è mai fermato ei nerazzurri non solo valutano il prossimo acquisto, ma anche un possibile trasferimento. C'è molto valore nella rosa ed è chiaro come la dirigenza terrà conto di parte dell'aggressività dei pretendenti. Il numero degli addii è molto alto. L'sta già programmando la prossima mossa di mercato, soprattutto considerando che l'sarà molto intensa. Al via potrebbero essere diversi i giocatori nerazzurri, alcuni dei quali finiscono per essere presi di mira da big. Sia Lautaro Martinez che De Vrij potrebbero lasciare il mercato ed entrambi sono apprezzati da diversi corteggiatori. L'argentino ha passato alcune partite senza gol, mentre è stato un momento piuttosto negativo per l'olandese, con qualche errore e troppi inestetismi. Il management sta valutando il modo migliore ...

