Alfonso Signorini annuncia un super ospite per la finale del Grande Fratello Vip: impazza il toto-nome (Di domenica 13 febbraio 2022) Manca poco più di un mese alla finale di questa lunghissima edizione del Grande Fratello Vip: otto puntate che saranno scandite dall’ennesimo capitolo del triangolo Belli-Duran-Sorge e, a quanto pare, da un super ospite. Lo ha annunciato Alfonso Signorini e c’è chi scommette già sul Grande nome che porterà nella Casa più spiata d’Italia. Grande Fratello Vip verso la finale: in arrivo un big super ospite Mentre impazzano ancora le polemiche per il ritorno nella Casa di Alex Belli, chiamato ancora una volta ad animare il reality con il triangolo Delia Duran e Soleil Sorge, lo sguardo si sposta verso la ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 13 febbraio 2022) Manca poco più di un mese alladi questa lunghissima edizione delVip: otto puntate che saranno scandite dall’ennesimo capitolo del triangolo Belli-Duran-Sorge e, a quanto pare, da un. Lo hatoe c’è chi scommette già sulche porterà nella Casa più spiata d’Italia.Vip verso la: in arrivo un bigMentreno ancora le polemiche per il ritorno nella Casa di Alex Belli, chiamato ancora una volta ad animare il reality con il triangolo Delia Duran e Soleil Sorge, lo sguardo si sposta verso la ...

