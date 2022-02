Tortona-Trento oggi in tv: orario e diretta streaming Serie A1 2021/2022 basket (Di sabato 12 febbraio 2022) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Bertram Derthona Tortona-Nutribullet Treviso basket, valida per la 20esima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. La formazione di coach Ramondino è reduce da due sconfitte di misura consecutive, mentre per gli ospiti le partite di fila senza vittorie sono tre. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di sabato 12 febbraio. La partita sarà visibile in streaming esclusivamente su Discovery +. In alternativa, Sportface vi terrà aggiornati con un live testuale. SEGUI LA diretta TESTUALE IL PROGRAMMA DELLA 20^ GIORNATA COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN diretta TV E streaming RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON FINAL EIGHT COPPA ITALIA: ... Leggi su sportface (Di sabato 12 febbraio 2022) L’e le indicazioni per vedere inBertram Derthona-Nutribullet Treviso, valida per la 20esima giornata dellaA1di. La formazione di coach Ramondino è reduce da due sconfitte di misura consecutive, mentre per gli ospiti le partite di fila senza vittorie sono tre. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di sabato 12 febbraio. La partita sarà visibile inesclusivamente su Discovery +. In alternativa, Sportface vi terrà aggiornati con un live testuale. SEGUI LATESTUALE IL PROGRAMMA DELLA 20^ GIORNATA COME VEDERE TUTTE LE PARTITE INTV ERISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON FINAL EIGHT COPPA ITALIA: ...

