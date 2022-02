Pensioni e aumenti: le due categorie che ricevono più soldi (Di sabato 12 febbraio 2022) Il 2022 è l’anno degli aumenti delle Pensioni. Tuttavia sono gli iscritti alle gestoni speciali a trovarsi più soldi di tutti Il 2022 è l’anno degli aumenti per le Pensioni. La rivalutazione in relazione al tasso di inflazione è stata applicata a partire già dall’inizio dell’anno. A marzo gli assegni avranno il tasso definitivo. Nel L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 12 febbraio 2022) Il 2022 è l’anno deglidelle. Tuttavia sono gli iscritti alle gestoni speciali a trovarsi piùdi tutti Il 2022 è l’anno degliper le. La rivalutazione in relazione al tasso di inflazione è stata applicata a partire già dall’inizio dell’anno. A marzo gli assegni avranno il tasso definitivo. Nel L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Falcerossa : RT @luca_cangemi: L'ufficio studi del #Sunia calcola in 400 euro il costo medio di #luce, acqua, #gas per una famiglia, con i recenti devas… - Forrest_Gump_SS : @EsteriLega @cozzmat falliscano tutti, le pensioni le pagheremo con gli aumenti di luce e gas - mapkomarco521 : Peccato che pensioni e salari siano state già decurtate da una esplosione di aumenti di tutti i prezzi !!! Tu intan… - Jankovisicki : RT @micfur68: @Ettore31791256 @Annamaria1897 Hanno deciso di portarci alla fame Ettore. Che gl'importa a chi percepisce 16000€ mensili? Gli… - PereLligonya : RT @prc_lombardia: MOBILITIAMOCI: NO AGLI AUMENTI SULLE BOLLETTE E AL CAROVITA! #campagnasociale #Rifondazione #bollette #gas #luce #pensi… -