Ecco la riforma Cartabia | il pm che diventa politico lascerà la toga a vita

(Di sabato 12 febbraio 2022) Via libera del governo: stop di tre anni per chi si candida ma non viene eletto e per chi viene chiamato a coprire incarichi di governo. Csm, nuovo sistema elettorale

Quando dovrebbero arrivare gli aiuti agli italiani? L'intervento, a detta del Premier, sarà presentato la prossima settimana, nella conferenza stampa dopo il Cdm che ha approvato ladel Csm. ...IL METODO UTILIZZATO DA COLORO CHE HANNO TRUFFATO PER SVARIATI MILIONI DI EURO LO STATO E CIOE' ... Mario Draghi durante la conferenza stampa sulladel Csm va all'attacco del Movimento 5 ...Questa riforma fa un passo avanti «sulle porte girevoli», mezzo passetto sulla separazione delle funzioni tra giudici e Pm, nulla sul Csm e sulla valutazione dei magistrati: ora bisogna vedere quando ...Una domanda di Montanari riguarda la riforma economica e quale sia la sfida più importante per la Francia. Il quesito è decisivo anche per l’Italia, dove il Pnrr non deve finire per liquefarsi in ...