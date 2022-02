Chi sarà il prossimo allenatore di Jannik Sinner? Circola il nome di un ex fuoriclasse… (Di sabato 12 febbraio 2022) Il mondo del tennis italiano è stato certamente sconvolto dalla notizia della separazione tra Jannik Sinner ed il suo allenatore Riccardo Piatti. Non è ancora arrivata l’ufficialità, anche se ormai sembra certo che il tennista altoatesino dal prossimo torneo avrà qualcuno di diverso nel suo angolo ed il nome che sta Circolando è quello di un ex fuoriclasse del circuito mondiale. Secondo quanto cita Ubitennis il nuovo allenatore di Jannik Sinner potrebbe essere addirittura Boris Becker. Il tedesco, che ha già seguito in passato campioni del calibro di Novak Djokovic, sarebbe il favorito numero uno nella sostituzione a Riccardo Piatti. Sembra proprio che il nome di Becker sia stato in parte suggerito dallo stesso Piatti ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022) Il mondo del tennis italiano è stato certamente sconvolto dalla notizia della separazione traed il suoRiccardo Piatti. Non è ancora arrivata l’ufficialità, anche se ormai sembra certo che il tennista altoatesino daltorneo avrà qualcuno di diverso nel suo angolo ed ilche stando è quello di un ex fuoriclasse del circuito mondiale. Secondo quanto cita Ubitennis il nuovodipotrebbe essere addirittura Boris Becker. Il tedesco, che ha già seguito in passato campioni del calibro di Novak Djokovic, sarebbe il favorito numero uno nella sostituzione a Riccardo Piatti. Sembra proprio che ildi Becker sia stato in parte suggerito dallo stesso Piatti ...

Advertising

AlbertoBagnai : Poi facciamo una lezioncina sul perché in italiano esistano due parole diverse (scadenza e durata) per indicare due… - EnricoTurcato : Sarà anche una competizione “antisportiva”, ma chi ti ha preceduto è arrivato 2 volte in finale nei precedenti 5 an… - GuidoDeMartini : ?? LA GARA X CAMBIARE???? BASSETTI: 'GP IN ESTATE? SE RESTA COM'È, TUTTI IN PIAZZA' Io da medico, oltre il 31-3 non lo… - Signor_Chester_ : RT @FmMosca: Martedì 15 sarà il “giorno della vergogna”. Dai 50 anni in su se non ti presti alla sperimentazione scientifica mRNA non potra… - crisinter82 : RT @crisinter82: A prescindere di ciò che sarà, chi da credito e interazione a Guarro non si può definire sano di mente, tantomeno Interist… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi sarà Giovanni Truppi, la rivincita della lentezza a Sanremo: 'Sono un cantautore alternativo, non voglio piacere... ... Corso Moncalieri 18 Giovanni Truppi sarà poi in tour con 'Tutto L'universo' per tre date ... Alla fine credo di essere riuscito a mettere a fuoco le cose più importanti da dire e comunicarle a chi mi ...

Benzina, dove risparmiare: la mappa dei distributori più convenienti di Roma Chi possiede un mezzo a benzina o a diesel se ne sarà già accorto da tempo: il prezzo del carburante per i veicoli è aumentato. In alcune regioni il costo è aumentato fino a superare i 2 euro al litro ...

"United, Ronaldo ha deciso: se resta Rangnick, sarà addio" Corriere dello Sport ... Corso Moncalieri 18 Giovanni Truppipoi in tour con 'Tutto L'universo' per tre date ... Alla fine credo di essere riuscito a mettere a fuoco le cose più importanti da dire e comunicarle ami ...possiede un mezzo a benzina o a diesel se negià accorto da tempo: il prezzo del carburante per i veicoli è aumentato. In alcune regioni il costo è aumentato fino a superare i 2 euro al litro ...