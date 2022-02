ATP Buenos Aires, a che ora la semifinale di Lorenzo Sonego? Avversario non ancora noto: programma e tv (Di sabato 12 febbraio 2022) Una sola cosa è certa in quel di Buenos Aires: Lorenzo Sonego si trova in semifinale del torneo argentino, ultimo degli italiani ancora in gara nei vari eventi in corso in giro peril mondo. Una performance di ottimo livello, finora, per il torinese, che può entrare nei primi 20 in caso di incroci favorevoli. Non c’è ancora il nome dell’Avversario, che sarà comunque argentino, a causa della pioggia. Questa, infatti, ha sospeso il derby tra Francisco Cerundolo e Diego Schwartzman quando i due si trovavano sull’1-1 nel terzo set. Nel caso di successo del primo non ci sono precedenti, mentre se prevalesse il secondo l’unico confronto passato risulterebbe essere quello del Roland Garros 2020, in un ottavo di finale che fu appannaggio di Schwartzman per 6-1 ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022) Una sola cosa è certa in quel disi trova indel torneo argentino, ultimo degli italianiin gara nei vari eventi in corso in giro peril mondo. Una performance di ottimo livello, finora, per il torinese, che può entrare nei primi 20 in caso di incroci favorevoli. Non c’èil nome dell’, che sarà comunque argentino, a causa della pioggia. Questa, infatti, ha sospeso il derby tra Francisco Cerundolo e Diego Schwartzman quando i due si trovavano sull’1-1 nel terzo set. Nel caso di successo del primo non ci sono precedenti, mentre se prevalesse il secondo l’unico confronto passato risulterebbe essere quello del Roland Garros 2020, in un ottavo di finale che fu appannaggio di Schwartzman per 6-1 ...

