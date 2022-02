Vlahovic, si è già preso la Juve: inizio al top come Higuain e Ibra (Di venerdì 11 febbraio 2022) Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 11 febbraio 2022) Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra ...

Advertising

TgrRaiToscana : #calcio #coppaitalia Centinaia di tifosi ad accogliere la Fiorentina rientrata a Peretola, dopo l’importante vittor… - _Morik92_ : Su #Morata, è già da ottobre che filtra l'idea di chiedere uno sconto all'#Atleti sulla cifra del riscatto.… - GiovaAlbanese : Il primo tiro in porta di #Vlahovic durante il riscaldamento conquista già i tifosi della #Juventus. Lui ringrazia… - sportli26181512 : Vlahovic, si è già preso la Juve: inizio al top come Higuain e Ibra: Vlahovic, si è già preso la Juve: inizio al to… - annalisapanello : RT @EL10juve: Buongiorno, solo per avvertire i presenti (cit) che qui Vlahovic bacia la maglia. È già amore??. -