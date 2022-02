VIDEO – L’arrivo di Quintana | un colombiano nello sci di fondo | ultimissimo ma felice | l’essenza dello sport olimpico

Leggi su oasport

(Di venerdì 11 febbraio 2022) La 15 chilometri a tecnica libera di sci diha visto il terzo orodel finlandese Iivo Niskanen, in una gara praticamente mai in discussione. Ma ad un certo punto una gara diventata scontata nelle prime posizioni ha regalato momenti di caparbietà, grazie alCarlos Andres. Già sapere di unche pratica sci diè abbastanza strano, e infatti il risultato è quel che è: ultimo, a quasi diciotto minuti di distacco dal vincitore della gara. Maha deciso di continuare la sua gara per togliersi la soddisfazione di concludere una gara olimpica a 37 anni suonati, tanto che quando è stato inquadrato dalle telecamere lo si è visto con un sorriso a trentadue denti stampato sul volto. Solo perché era lì, a gareggiare a ...