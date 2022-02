Rapine in treno a Saronno e Gerenzano, arrestati tre minorenni (Di venerdì 11 febbraio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Ieri la Polizia Ferroviaria di Milano Bovisa ha eseguito tre misure di custodia cautelare nei confronti di tre minori, di cui due cittadini marocchini, rispettivamente di anni 14 e 16 e un cittadino italiano, di anni 15, gravemente indiziati del reato di rapina aggravata in concorso. Secondo quanto emerso dalle indagini della Polizia, i tre tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di venerdì 11 febbraio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Ieri la Polizia Ferroviaria di Milano Bovisa ha eseguito tre misure di custodia cautelare nei confronti di tre minori, di cui due cittadini marocchini, rispettivamente di anni 14 e 16 e un cittadino italiano, di anni 15, gravemente indiziati del reato di rapina aggravata in concorso. Secondo quanto emerso dalle indagini della Polizia, i tre tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

