Luca Argentero nei panni di Doc incanta la piccola Nina Video

(Di venerdì 11 febbraio 2022)è Doc e ha una fan speciale a guardarlo in televisione. Ecco ildellaSperanza Ieri sera – dopo la pausa dovuta al Festival di Sanremo – su Raiuno è tornato il consueto appuntamento con la serie Doc con protagonistaneidel dottor Fanti. Una puntata dedicata all’emergenza sanitaria che ha lasciato gli spettatori col fiato sospeso ad emozionarsi con le vicende narrate nella serie, ispirate al covid e all’emergenza sanitaria del 2020. Andrea Fanti e il suo staff di medici infatti nella puntata andata in onda ieri si sono ritrovati a dover fronteggiare l’emergenza sanitaria legata al covid. Ma tra i telespettatori, ce n’è una in particolare che è rimasta davanti allo schermo a guardare il suo papà ...

urburberrygf : LUCA ARGENTERO mi sento male - fanpage : In tv è la star di #DOCNelleTueMani2, nella vita è un papà dolcissimo! - TeamElia3 : RT @RickyPalazzolo: Mood di vita Luca Argentero ?? - RebsDiary : RT @soansiosaa: La MAGISTRALITÀ di Matilde Gioli e Luca Argentero,sono senza parole #DOCNelleTueMani2 - goyourownwayx : oggi io e @edxrms abbiamo visto luca argentero per strada SIAMO STATE BENEDETTE -

Doc - Nelle tue mani è una fiction di grande successo che vede come protagonista Luca Argentero e tanti altri attori di un certo calibro. La serie, giunta ormai alla seconda stagione, sembra abbia avuto un successo davvero strepitoso. Luca Argentero stravede per sua figlia, Nina Speranza, e sui social non manca di mostrare il suo affetto. Luca Argentero è nato il 12 aprile del 1978 a Moncalieri in provincia di Torino. L'attore è alto 185 cm.