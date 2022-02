Lavoratori in nero, scarsa sicurezza e norme Covid ignorate: autolavaggio sequestrato, 38mila euro di multa (Di venerdì 11 febbraio 2022) PORTO SAN GIORGIO - Era già stato chiuso pochi giorni fa, ma quando i carabinieri di Porto San Giorgio , accompagnati dai colleghi dell'ispettorato del lavoro, non hanno notato milgioramenti nell' ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 11 febbraio 2022) PORTO SAN GIORGIO - Era già stato chiuso pochi giorni fa, ma quando i carabinieri di Porto San Giorgio , accompagnati dai colleghi dell'ispettorato del lavoro, non hanno notato milgioramenti nell' ...

Advertising

franca705 : RT @Idonei_INL: Mentre (giustamente) la #tutela dell' #ambiente diventa #principio #costituzionale in via esplicita, a che punto siamo con… - PPran01 : @Lesbikarbonato @anikeatable Ahahahahah io direi che non è tutto bianco e nero, un po' entrambe le cose, anche il s… - NuovoSud : Scoperti 3 lavoratori in nero a Villafrati: due col Reddito di cittadinanza - Viv_Palermo : Villafrati: in una pizzeria tre lavoratori in nero, due col reddito di cittadinanza - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Villafrati, scoperti 3 lavoratori in nero in pizzeria: in 2 prendono reddito cittadinanza -