La risposta perfetta di Federica Pellegrini a chi l’ha insultata sui cartelli a Jesolo | VIDEO (Di venerdì 11 febbraio 2022) Attraverso le storie di Instagram, Federica Pellegrini ha mandato una risposta a distanza a chi ha affisso sul lungomare di Jesolo alcuni cartelli che contengono insulti nei suoi confronti come “tr**a” e “campionessa olimpica di arroganza e mitomania”. “Non fate vedere questi VIDEO ai bambini – ha detto l’atleta azzurra su social – perché devo dire delle parolacce. Su arroganza e mitomania non ho nulla da dire, sono dei pensieri anche se non penso di esserlo ma ci può stare. Sulla tr… invece no. È una presa di posizione invidiosa e rancorosa e mi faccio due grosse risate, però mi dispiace e spero che ci sia qualche telecamera ma solo per vederlo o vederla in faccia. Perché non sei venuto a dirmelo in faccia che sono una tr…? Anche se sono donna posso controbattere”. La ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) Attraverso le storie di Instagram,ha mandato unaa distanza a chi ha affisso sul lungomare dialcuniche contengono insulti nei suoi confronti come “tr**a” e “campionessa olimpica di arroganza e mitomania”. “Non fate vedere questiai bambini – ha detto l’atleta azzurra su social – perché devo dire delle parolacce. Su arroganza e mitomania non ho nulla da dire, sono dei pensieri anche se non penso di esserlo ma ci può stare. Sulla tr… invece no. È una presa di posizione invidiosa e rancorosa e mi faccio due grosse risate, però mi dispiace e spero che ci sia qualche telecamera ma solo per vederlo o vederla in faccia. Perché non sei venuto a dirmelo in faccia che sono una tr…? Anche se sono donna posso controbattere”. La ...

