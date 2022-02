Highlights e gol Porto-Sporting 2-2: Liga Portugal (VIDEO) (Di sabato 12 febbraio 2022) Gli Highlights e le azioni salienti di Porto-Sporting 2-2, match della ventiduesima giornata di Liga Portugal. Paulinho e Santos portano in vantaggio gli ospiti che al 49? restano sotto di un uomo. Nella ripresa ci sono i gol di Vieira e Taremi che permettono a Conceicao di mantenere il +6 dalla seconda forza del campionato. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 12 febbraio 2022) Glie le azioni salienti di2-2, match della ventiduesima giornata di. Paulinho e Santos portano in vantaggio gli ospiti che al 49? restano sotto di un uomo. Nella ripresa ci sono i gol di Vieira e Taremi che permettono a Conceicao di mantenere il +6 dalla seconda forza del campionato. SportFace.

Advertising

andreastoolbox : Siviglia Elche 2-0, gol e highlights di Liga spagnola | Sky Sport - sportli26181512 : Siviglia-Elche: video, gol e highlights: Preziosa vittoria per il Siviglia. La squadra di Julen Lopetegui ha sconfi… - sportli26181512 : PSG-Rennes: video, gol e highlights: Sconfitta di misura del Rennes per 1-0 contro il Paris Saint-Germain, nella pa… - sportli26181512 : Lipsia-Colonia: video, gol e highlights: Preziosa vittoria per il Lipsia di Domenico Tedesco nella ventiduesima gio… - sportli26181512 : Heracles Almelo-Utrecht: video, gol e highlights: Una rete di Sierhuis, segnata su assist di Basacikoglu fa felice… -