Nella notte altre lievi scosse di terremoto nel Reggiano ma nessun danno (Di giovedì 10 febbraio 2022) AGI - altre più lievi scosse di terremoto si sono registrate la scorsa notte nel Reggiano dopo quelle forti. Alle 23.26 i sismografi hanno rilevato a Bagnolo in Piano una magnitudo di 2.3 e alle 4.02 e alle 4.48 a Correggio seguiti poi altri due movimenti tellurici rispettivamente di 2.4 e 2.0. Gli eventi sono seguiti a quelli di mercoledì sera quando la popolazione ha avvertito due scosse nelle stesse zone di magnitudo 4.3 e 4.0. “Tanto spavento tra i cittadini, qui provati dai terremoti del 1996 e soprattutto del 2012, ma per ora non si registrano danni a cose e persone”: Stefano Bonaccini, ha tracciato il bilancio di una serata di paura in Emilia dopo le due scosse di terremoto avvertite nel Reggiano ma anche a ... Leggi su agi (Di giovedì 10 febbraio 2022) AGI -piùdisi sono registrate la scorsaneldopo quelle forti. Alle 23.26 i sismografi hanno rilevato a Bagnolo in Piano una magnitudo di 2.3 e alle 4.02 e alle 4.48 a Correggio seguiti poi altri due movimenti tellurici rispettivamente di 2.4 e 2.0. Gli eventi sono seguiti a quelli di mercoledì sera quando la popolazione ha avvertito duenelle stesse zone di magnitudo 4.3 e 4.0. “Tanto spavento tra i cittadini, qui provati dai terremoti del 1996 e soprattutto del 2012, ma per ora non si registrano danni a cose e persone”: Stefano Bonaccini, ha tracciato il bilancio di una serata di paura in Emilia dopo le duediavvertite nelma anche a ...

sbonaccini : Terminato incontro presso centro operativo di Protezione Civile di Marzaglia a Modena, con Prefetto, Sindaco, Quest… - CardRavasi : Nella notte Forse sei tu Tra le luci di mille città Tra la solita pubblicità Quella scusa per farmi un po’ ridere F… - lorenzojova : retata nella notte a sanremo! hanno arrestato @morandi_g per schiamazzi notturni, qui il video esclusivo!… - Gazzetta_it : Droghe, whisky e uno schianto nella notte: ascesa e declino del Jim Morrison del pallone. La storia di Walter Casag… - tvoggi : NOCERA INFERIORE, BOMBA CARTA IN PIENO CENTRO CITTADINO. INDAGANO I CARABINIERI Paura nella notte in pieno centro c… -