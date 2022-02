Ferrero lancia e-commerce con Deliverti | sigla partnership che proseguirà in 2022

(Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) –, la storica multinazionale piemontese specializzata in prodotti dolciari, nel 2021 ha incaricatodi sviluppare il proprio canale e-inaugurando unache ha condotto a risultati significativi nell’anno appena concluso. L’obiettivo della collaborazione è lo sviluppo dello shop online di(shop..it/) coordinando ogni aspetto del flusso di vendita, dallo sviluppo dell’applicativo utilizzato per consentire la personalizzazione dei prodotti a quello di gestione delle attività di magazzino, e ancora, dal packaging degli articoli alla fatturazione, incassi e reportistica.ha massimizzato la copertura della customer care nello shop, prevedendo inoltre l’integrazione di un ...

Dopo una fase di lancio nel periodo natalizio, con i primi prodotti personalizzati in vendita via web, Deliverti ha sviluppato lo store digitale di. E la partnership continuerà nel 2022 con l'...Forte dei successi già ottenuti con le esperienze di collaborazione con marchi del settore come Parmalat e Coca - Cola, Deliverti ha confezionato per lo store digitale diuna strategia di ...“L’innovazione di questo progetto sta nel rendere unico il prodotto per il lancio di un nuovo canale distributivo, disintermediando il rapporto con il consumatore. Mi ha colpito la capacità di Ferrero ...La Nutella e i prodotti Kinder arriveranno direttamente a casa con il nuovo e-commerce lanciato da Ferrero in collaborazione con Deliverti. Deliverti ha infatti già lavorato nell'anno appena trascorso ...