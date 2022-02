Doc 2 | anticipazioni quinta puntata in onda il 17 febbraio 2022

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Doc 2:sulladella nota fiction ingiovedì 17alle 21.25 su Raiuno Doc 2: ecco cosa succederà nella prossimaingiovedì prossimo, 17, su Rai 1 alle 21:25. Luca Argentero tornerà a tenerci compagnia nelle vesti di Andrea Fanti e insieme ai suoi colleghi sarà protagonista di due nuovi episodi, “Streghe” e “Padri”. Streghe Andrea dovrà curare una giovane donna che però si trova in carcere perché accusata di aver ucciso sua figlia. Fanti si troverà quindi a dover combattere contro i pregiudizi dell’intero ospedale. Nonostante i molti problemi e nemici che Andrea ha in ospedale, lo rivedremo riavvicinarsi inaspettatamente ad Agnese. Quella che è sempre più ...

Nelle tue mani 2/ Quinta puntata 17 febbraio: Damiano a un bivionelle tue mani 2: Silvia è la ex di Enrico Silvia viene ricoverata e visitata da Agnese, che decide di ...Nelle tue mani 2quinta puntata 17 febbraio La quinta puntata di "Nelle tue mani 2 " andrà in onda giovedì prossimo, 17 febbraio, sempre in prima serata su Rai 1, che segna il ...DOC NELLE TUE MANI 2/ Diretta e anticipazioni 10 febbraio: Giulia e Damiano... Doc Nelle tue mani 2 anticipazioni quinta puntata 17 febbraio La quinta puntata di “Doc Nelle tue mani 2” andrà in onda ...Le anticipazioni della quinta puntata di Doc 2 – Nelle tue mani. Nei nuovi episodi della fiction con Luca Argentero, gli spettatori assisteranno alla crisi privata e professionale di Andrea Fanti.