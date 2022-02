Cagliari, buone notizie per Mazzarri: Zappa è guarito dal Covid (Di giovedì 10 febbraio 2022) . Il difensore rossoblu di nuovo a disposizione Il Cagliari Calcio attraverso il suo sito ufficiale ha pubblicato il consueto report dell’allenamento ad Asseminello. Tra le notizie c’è la guarigione dal Covid di Gabriele Zappa. «La squadra si è allenata questo pomeriggio al Centro sportivo di Assemini: nel mirino l’Empoli, gara in programma domenica 13 febbraio alle ore 15. Agli ordini di mister Mazzarri e del suo staff, il gruppo ha svolto un’attivazione tecnica e delle esercitazioni dedicate alla parte atletica. A seguire focus tattico con una partita a tutto campo giocata a ranghi misti.Si è allenato con la squadra Gabriele Zappa, negativo al Covid ed ora di nuovo a disposizione». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 10 febbraio 2022) . Il difensore rossoblu di nuovo a disposizione IlCalcio attraverso il suo sito ufficiale ha pubblicato il consueto report dell’allenamento ad Asseminello. Tra lec’è la guarigione daldi Gabriele. «La squadra si è allenata questo pomeriggio al Centro sportivo di Assemini: nel mirino l’Empoli, gara in programma domenica 13 febbraio alle ore 15. Agli ordini di mistere del suo staff, il gruppo ha svolto un’attivazione tecnica e delle esercitazioni dedicate alla parte atletica. A seguire focus tattico con una partita a tutto campo giocata a ranghi misti.Si è allenato con la squadra Gabriele, negativo aled ora di nuovo a disposizione». L'articolo proviene da Calcio News 24.

