Abraham parla di Roma: “Vi racconto una curiosità sul mio debutto!” (Di venerdì 11 febbraio 2022) Abraham e la Roma una storia d’amore iniziata quest’estate ma che vive nelle parole dell’attaccante capitolino. L’ex Chelsea, durante un’intervista, ha lungamente parlato della sua nuova esperienza. Tante parole al miele quelle dell’attaccante, una parola buona per tutti: tifosi, squadra e città. Inoltre, l’attaccante inglese ha svelato un retroscena sul proprio debutto in giallorosso. Abraham-Roma Queste le sue parole: “Ad abituarsi ci si mette un po’, ma dopo trovi casa, ti sistemi e inizi ad esplorare, a conoscere i ristoranti. Ora sto bene a Roma, a volte casa ti manca ma sono qui per un motivo. Per fare il mio lavoro. Sapevo che sarebbe arrivato il momento di andarmene dal Chelsea e vivere anche altre realtà. Sono cresciuto lì ed è bello esplorare nuove culture, ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 11 febbraio 2022)e launa storia d’amore iniziata quest’estate ma che vive nelle parole dell’attaccante capitolino. L’ex Chelsea, durante un’intervista, ha lungamenteto della sua nuova esperienza. Tante parole al miele quelle dell’attaccante, una parola buona per tutti: tifosi, squadra e città. Inoltre, l’attaccante inglese ha svelato un retroscena sul proprio debutto in giallorosso.Queste le sue parole: “Ad abituarsi ci si mette un po’, ma dopo trovi casa, ti sistemi e inizi ad esplorare, a conoscere i ristoranti. Ora sto bene a, a volte casa ti manca ma sono qui per un motivo. Per fare il mio lavoro. Sapevo che sarebbe arrivato il momento di andarmene dal Chelsea e vivere anche altre realtà. Sono cresciuto lì ed è bello esplorare nuove culture, ...

