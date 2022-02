Le vendite al dettaglio crescono più del pil: l’inflazione si può governare (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Nel 2021, certifica l’Istat, le vendite al dettaglio sono aumentate del 7,9 per cento rispetto all’anno precedente influenzato pesantemente dall’emergenza sanitaria; ma anche negli ultimi 12 mesi non sono mancate chiusure e restrizioni. Il dato rispecchia il valore delle vendite mentre in volume la ripresa è stata del 7,2. Meglio dunque dell’aumento del pil (6,5 per cento). Tutte le forme di vendita registrano variazioni annue positive, in particolare, per la grande distribuzione, e aumentano le vendite degli esercizi specializzati e quelle degli esercizi non specializzati a prevalenza non alimentare (in sostanza abbigliamento ed elettronica) che tornano ai livelli del 2019. Nonostante l’inflazione già in arrivo, dicembre è andato bene: le vendite in valore salgono dello 0,9 per cento ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Nel 2021, certifica l’Istat, lealsono aumentate del 7,9 per cento rispetto all’anno precedente influenzato pesantemente dall’emergenza sanitaria; ma anche negli ultimi 12 mesi non sono mancate chiusure e restrizioni. Il dato rispecchia il valore dellementre in volume la ripresa è stata del 7,2. Meglio dunque dell’aumento del pil (6,5 per cento). Tutte le forme di vendita registrano variazioni annue positive, in particolare, per la grande distribuzione, e aumentano ledegli esercizi specializzati e quelle degli esercizi non specializzati a prevalenza non alimentare (in sostanza abbigliamento ed elettronica) che tornano ai livelli del 2019. Nonostantegià in arrivo, dicembre è andato bene: lein valore salgono dello 0,9 per cento ...

Advertising

Tele_Nicosia : Commercio, vendite al dettaglio in crescita a dicembre - columbus63 : Nel complesso del 2021 le vendite al dettaglio sono in decisa ripresa rispetto all’anno precedente, influenzato pes… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Vendite al dettaglio in crescita a dicembre - - blogsicilia : #notizie #sicilia Vendite al dettaglio in crescita a dicembre - - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Vendite al dettaglio in crescita a dicembre - -