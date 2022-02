Il Mattarella bis si giustifica anche per la scarsa ‘coerenza costituzionale’ altrui (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La qualità del messaggio del Presidente della Repubblica, pronunciato subito dopo il giuramento alle Camere riunite e all’intero Paese in una suggestiva diretta tv martedì 3 febbraio, conferma quanto sia stata opportuna la rielezione di Sergio Mattarella alla più nobile carica dello Stato. Non c’è dubbio che nel Paese ci siano, attualmente, anche altri cittadini idonei ad esercitare con grande dignità la funzione (degni quanto Mattarella forse pochi). E non c’è dubbio che la Costituzione, nel silenzio della disposizione, conduce ad una interpretazione assai restrittiva riguardo all’ipotesi di rielezione del Presidente della Repubblica: soltanto in presenza di circostanze eccezionali. Direi che questa volta le circostanze eccezionali legittimanti la rielezione non sono certo mancate. Non penso solo – o tanto – alla delicatissima, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La qualità del messaggio del Presidente della Repubblica, pronunciato subito dopo il giuramento alle Camere riunite e all’intero Paese in una suggestiva diretta tv martedì 3 febbraio, conferma quanto sia stata opportuna la rielezione di Sergioalla più nobile carica dello Stato. Non c’è dubbio che nel Paese ci siano, attualmente,altri cittadini idonei ad esercitare con grande dignità la funzione (degni quantoforse pochi). E non c’è dubbio che la Costituzione, nel silenzio della disposizione, conduce ad una interpretazione assai restrittiva riguardo all’ipotesi di rielezione del Presidente della Repubblica: soltanto in presenza di circostanze eccezionali. Direi che questa volta le circostanze eccezionali legittimanti la rielezione non sono certo mancate. Non penso solo – o tanto – alla delicatissima, ...

