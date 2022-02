Germania, il rosso Scholz crolla nei sondaggi. In crescita destra e centristi. Stabili i “Grünen” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Continua la discesa nei sondaggi tedeschi dei socialdemocratici dell’Spd guidati dal cancelliere Olaf Scholz. Stando infatti all’esito di un rilevamento effettuato per il quotidiano Bild dall’istituto Insa, se si votasse oggi per il rinnovo del Bundestag, i socialdemocratici scenderebbero al 23 per cento dei consensi, ossia un punto in meno rispetto alla settimana scorsa. Di contro, l’unione Cdu-Csu (Cristiano democratici e Cristiano-sociali bavaresi) acquista un punto, arrivando al 26. In calo anche i liberali dell’Fdp, dati all’11 per cento, mentre i Verdi rimangono Stabili al 15. All’opposizione, pure l’ultra-destra dell’Afd cresce di un punto all’11 per cento, un mezzo punto in più va alla Linke, il partito della sinistra estrema. Scholz è cancelliere da pochi mesi Un quadro ancora più severo ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Continua la discesa neitedeschi dei socialdemocratici dell’Spd guidati dal cancelliere Olaf. Stando infatti all’esito di un rilevamento effettuato per il quotidiano Bild dall’istituto Insa, se si votasse oggi per il rinnovo del Bundestag, i socialdemocratici scenderebbero al 23 per cento dei consensi, ossia un punto in meno rispetto alla settimana scorsa. Di contro, l’unione Cdu-Csu (Cristiano democratici e Cristiano-sociali bavaresi) acquista un punto, arrivando al 26. In calo anche i liberali dell’Fdp, dati all’11 per cento, mentre i Verdi rimangonoal 15. All’opposizione, pure l’ultra-dell’Afd cresce di un punto all’11 per cento, un mezzo punto in più va alla Linke, il partito della sinistra estrema.è cancelliere da pochi mesi Un quadro ancora più severo ...

