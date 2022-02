Uomini e Donne: Maria De Filippi si scusa con Ciprian, ma sul web monta la polemica (Di martedì 8 febbraio 2022) Nell’ultima puntata di Uomini e Donne andata in onda, Ciprian Aftim e Andrea Nicole Conte sono stati ospiti per la prima volta dopo che sono stati insultati un po’ da tutti – in primis dall’opinionista Gianni Sperti – perché si erano visti lontano dalle telecamere e si erano scelti così, dicendolo alla redazione solo il giorno dopo, a cose fatte. Uomini e Donne, Denise stronca Armando: “Piuttosto mi butto nel fuoco” La corteggiatrice di Matteo Ranieri, accusata di fare il doppio gioco col cavaliere del trono over, è sbottata sui social Uomini e Donne, le scuse di Maria De Filippi a Ciprian Aftim Anche ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 8 febbraio 2022) Nell’ultima puntata diandata in onda,Aftim e Andrea Nicole Conte sono stati ospiti per la prima volta dopo che sono stati insultati un po’ da tutti – in primis dall’opinionista Gianni Sperti – perché si erano visti lontano dalle telecamere e si erano scelti così, dicendolo alla redazione solo il giorno dopo, a cose fatte., Denise stronca Armando: “Piuttosto mi butto nel fuoco” La corteggiatrice di Matteo Ranieri, accusata di fare il doppio gioco col cavaliere del trono over, è sbottata sui social, le scuse diDeAftim Anche ...

