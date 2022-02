Inter-Roma, Dzeko e Sanchez affondano Mourinho: Inzaghi vola in semifinale (Di mercoledì 9 febbraio 2022) E' l'Inter la prima semifinalista di Coppa Italia. I nerazzurri battono 2-0 la Roma con le reti di Dzeko e Sanchez. Niente da fare per Mourinho Leggi su mediagol (Di mercoledì 9 febbraio 2022) E' l'la prima semifinalista di Coppa Italia. I nerazzurri battono 2-0 lacon le reti di. Niente da fare per

Advertising

repubblica : Inchiesta plusvalenze Inter, acquisizioni della Finanza presso la sede Covisoc della Federcalcio a Roma [di Sandro… - Corriere : Inter in ansia, anche Inzaghi e Bastoni a rischio squalifica con Lautaro. Ecco perché - Inter : ??? | NOTA Alessandro #Bastoni sostituito al 45’ del primo tempo della gara contro la Roma a causa di un trauma dis… - francesco_s22 : RT @gippu1: Per la terza volta nella sua storia la #Roma perde sei partite su sei contro Inter, Milan e Juventus (era già successo nel 1963… - adabagcompany : Inter Milan 2-0 Roma: Edin Dzeko and Alexis Sanchez fire hosts in Coppa Italia semi-final -