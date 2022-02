Covid oggi Veneto, 11.201 contagi e 41 morti: bollettino 8 febbraio (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 11.201 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 8 febbraio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati 41 morti. I dati tengono conto di aggiustamenti relativi al weekend. I nuovi casi sono stati rilevati su 143.276 tamponi, l’incidenza è al 7,82%. Gli attuali positivi nella regione sono 156.004. I pazienti Covid ricoverati in ospedale sono 1.901 (+30). I malati in area non critica sono 1.745 (+34), mentre le persone in terapia intensiva sono 156 (-4). L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 11.201 ida coronavirus in, 82022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati 41. I dati tengono conto di aggiustamenti relativi al weekend. I nuovi casi sono stati rilevati su 143.276 tamponi, l’incidenza è al 7,82%. Gli attuali positivi nella regione sono 156.004. I pazientiricoverati in ospedale sono 1.901 (+30). I malati in area non critica sono 1.745 (+34), mentre le persone in terapia intensiva sono 156 (-4). L'articolo proviene da Italia Sera.

