Rugby, Sei Nazioni 2022: Italia-Inghilterra. Programma, orario, tv (Di lunedì 7 febbraio 2022) Secondo turno del Guinness Sei Nazioni 2022 e l’Italia di Kieran Crowley farà il suo esordio casalingo domenica pomeriggio alle 16 contro l’Inghilterra. Una sfida tra due squadre uscite entrambe sconfitte all’esordio, ma con l’Inghilterra già spalle al muro nella corsa al titolo. Ecco come vederla in tv e in streaming. L’Inghilterra doveva giocarsi con la Francia la vittoria finale, ma il ko per 20-17 a Edimburgo ha messo i ragazzi di Eddie Jones nella difficile situazione di non potersi più permettere passi falsi e sperare nei ko avversari. A Roma gli inglesi arriveranno con l’obbligo di vincere con il bonus e di mostrare ben più di quello visto al Murrayfield. L’Italia, invece, ha perso a Parigi 37-10 contro la Francia, risultato che appariva scontato alla vigilia. ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 febbraio 2022) Secondo turno del Guinness Seie l’di Kieran Crowley farà il suo esordio casalingo domenica pomeriggio alle 16 contro l’. Una sfida tra due squadre uscite entrambe sconfitte all’esordio, ma con l’già spalle al muro nella corsa al titolo. Ecco come vederla in tv e in streaming. L’doveva giocarsi con la Francia la vittoria finale, ma il ko per 20-17 a Edimburgo ha messo i ragazzi di Eddie Jones nella difficile situazione di non potersi più permettere passi falsi e sperare nei ko avversari. A Roma gli inglesi arriveranno con l’obbligo di vincere con il bonus e di mostrare ben più di quello visto al Murrayfield. L’, invece, ha perso a Parigi 37-10 contro la Francia, risultato che appariva scontato alla vigilia. ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sei Nazioni: la Francia vince 37-10, nella 33esima sconfitta per Italia. L'incontro della prima giornata del torneo… - SkySport : ULTIM'ORA RUGBY SEI NAZIONI, 1^ GIORNATA: FRANCIA-ITALIA 37-10 Sconfitta all'esordio per gli Azzurri ?… - raffaellasalato : RT @ilmessaggeroit: Rugby Sei Nazioni, Italia-Francia oggi alle 16 diretta live: debutto da brividi per gli azzurri di Michele Lamaro https… - infoitsport : Rugby - Sei Nazioni 2022: Francia-Italia, gli highlights - Fprime86 : RT @SkySport: Sei Nazioni, Crowley dopo Francia-Italia: 'Male il risultato, bene approccio e intensità' #SkySport #SkyRugby #Rugby #Italrug… -