Covid oggi Toscana, 2.783 contagi: bollettino 7 febbraio (Di lunedì 7 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.783 i nuovi contagi da coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, 7 febbraio. 24.260 i test effettuati, di cui 9.347 tamponi molecolari e 14.913 test rapidi. Lo comunica su Telegram il presidente della Regione Eugenio Giani. Il tasso dei nuovi positivi è 11,47% (61,6% sulle prime diagnosi).

