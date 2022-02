Covid-19, nessuna proroga a stato emergenza e via mascherine all’aperto (Di lunedì 7 febbraio 2022) "Dall'11 febbraio via obbligo di mascherine all'aperto, non solo nelle zone bianche ma su tutto il territorio nazionale". Lo anticipa il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, precisando che "si sta ancora discutendo ma ho ragione di credere che si andrà in quella direzione". "Dobbiamo riconquistare la fiducia dei cittadini - ha aggiunto - cercando di dare messaggi e segnali positivi. Questo lo è".Costa ha anche anticipato che "lo stato d'emergenza non sarà prorogato oltre il 31 marzo". "L'obiettivo del Governo è questo - ha concluso - credo che certamente ci saranno le condizioni per non prorogarlo". Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 7 febbraio 2022) "Dall'11 febbraio via obbligo diall'aperto, non solo nelle zone bianche ma su tutto il territorio nazionale". Lo anticipa il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, precisando che "si sta ancora discutendo ma ho ragione di credere che si andrà in quella direzione". "Dobbiamo riconquistare la fiducia dei cittadini - ha aggiunto - cercando di dare messaggi e segnali positivi. Questo lo è".Costa ha anche anticipato che "lod'non saràto oltre il 31 marzo". "L'obiettivo del Governo è questo - ha concluso - credo che certamente ci saranno le condizioni per nonrlo".

Advertising

Furiaceca__ : Lo sputo in un periodo di Covid? Nessuna scusa un gesto schifoso... - mr_pac : RT @dottoremaevero: ??No, non c'è alcuna ragione plausibile per richiedere sangue di donatori non vaccinati. ??E non c'è nessuna controindica… - drugsharvy : @DanielaMezzasa1 Anche qui, non c'è nessuna mancanza di rispetto, ha avuto il covid ed è stata male, perché devono… - LNN999 : RT @tempoweb: Il #Cts ignorò l'arrivo della variante #Omicron: ci hanno messo 21 giorni per accorgersene #covid19 #7febbraio #iltempoquotid… - Lu13Luuigi : @Adnkronos Non sia sobillatore e pensi a fare il medico guardando dati e non facendo previsioni di cui oggi non ha… -