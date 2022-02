Papa Francesco da Fazio, L’amica geniale o The Rookie? La tv del 6 febbraio (Di domenica 6 febbraio 2022) Per la prima serata in tv, domenica 6 febbraio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “L’amica geniale”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Sconcezze” e “La febbre”. Nel primo, alla presentazione milanese del suo libro, Elena incontra inaspettatamente Nino che – la difende da un giornalista particolarmente aggressivo. La futura suocera di Elena, Adele, resta molto colpita da Nino e lo invita a cenare con loro. Durante la cena, Elena realizza che l’infatuazione per Nino non l’ha mai abbandonata e matura seri dubbi sul fidanzato Pietro. Nel secondo, Pietro è a Napoli per conoscere i futuri suoceri. Elena è molto nervosa, ma il suo promesso sposo e la famiglia Greco vanno d’accordo. La madre si lamenta e cerca di farle cambiare idea sul rito civile. Lila manda a chiamare Elena. Ora lavora in una fabbrica di salumi. ... Leggi su bergamonews (Di domenica 6 febbraio 2022) Per la prima serata in tv, domenica 6su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Sconcezze” e “La febbre”. Nel primo, alla presentazione milanese del suo libro, Elena incontra inaspettatamente Nino che – la difende da un giornalista particolarmente aggressivo. La futura suocera di Elena, Adele, resta molto colpita da Nino e lo invita a cenare con loro. Durante la cena, Elena realizza che l’infatuazione per Nino non l’ha mai abbandonata e matura seri dubbi sul fidanzato Pietro. Nel secondo, Pietro è a Napoli per conoscere i futuri suoceri. Elena è molto nervosa, ma il suo promesso sposo e la famiglia Greco vanno d’accordo. La madre si lamenta e cerca di farle cambiare idea sul rito civile. Lila manda a chiamare Elena. Ora lavora in una fabbrica di salumi. ...

Advertising

chetempochefa : “Un uomo ha il diritto di guardare dall'alto in basso un altro uomo solo quando lo aiuta a rialzarsi.” - Papa Fran… - chetempochefa : “L’attitudine umana più vicina alla grazia di Dio è l’umorismo.” - Papa Francesco questa domenica sarà a #CTCF da… - Tg3web : Papa Francesco ha ricevuto in udienza una rappresentanza dei sindaci dell'Associazione nazionale Comuni d'Italia: '… - MortiniElena : RT @swagitiddy: papa francesco non sarai mai veronica lucchesi - itsalessiaw : RT @swagitiddy: papa francesco non sarai mai veronica lucchesi -