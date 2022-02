Olimpiadi invernali | programma del 7 febbraio | medaglie in 7 discipline

(Di domenica 6 febbraio 2022)di Beijing 2022, il riccodel 7, si accompagna anche a fasi decisive per diverse, nelle quali saranno assegnate. Rientrano in questo elenco: il biathlon, il pattinaggio di figura, il pattinaggio di velocità, il slto con gli sci, lo sci alpino, lo short track e lo snowboard. Questo ilcompleto della giornata. Beijing 2022, ildi lunedì 72.05 – Curling: sessione 13 doppio misto (Svizzera-Norvegia, Canada-Italia, USA-Gran Bretagna, Repubblica Ceca-Cina) 2.20 – Pattinaggio di figura:libero maschile team event 2.30 – Freestyle: qualificazione 1 big air donne 3.15 – Freestyle: qualificazione 2 big air ...

Advertising

Coninews : ? MITICO DOM ? #ItaliaTeam ???? a medaglia anche nella seconda giornata delle Olimpiadi Invernali di #Beijing2022! ??… - Eurosport_IT : ARIANNA FONTANA E' LEGGENDA! ?????? Con 9 medaglie Olimpiche, è lei l'atleta più medagliata nella storia dello short… - Agenzia_Ansa : PECHINO 2022 | Francesca Lollobrigida ha vinto la medaglia d'argento nel pattinaggio di velocità (3000 metri) alle… - rudylarossa : RT @Eurosport_IT: WOOOOOOOOOOOOOOOOW! ?????? Sofia Goggia è partita per Pechino: che guerriera! ?? #HomeOfTheOlympics | #EurosportSCI | #Beij… - alscompa : Che bel sorriso! #Curling Stefania Constantini -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi invernali

di Pechino. L'Italia non si ferma più. I Giochidi Pechino si tingono d'azzurro. Sabato 5 - prima giornata di gare - magnifica doppietta d'argento con Francesca ...Da gazzetta.it FISCHNALLER 1 L'azzurro Dominik Fischnaller è medaglia di bronzo nello slittino (singolo maschile) alledi Pechino. Si tratta della terza medaglia per l'Italia dall'inizio dei Giochi. La ...Oggi, domenica 6 febbraio 2022, oltre agli eventi in programma ai Giochi Olimpici Invernali, saranno di scena diversi sport: il tennis con i tornei ATP 250 di Cordoba, Pune e Montpellier, il ciclismo ...Su altri giornali Oggi, domenica 6 febbraio 2022, oltre agli eventi in programma ai Giochi Olimpici Invernali, saranno di scena diversi sport: il tennis con i tornei ATP 250 di Cordoba, Pune e ...