Emma Marrone infiamma i social, lo scatto è più provocante che mai (Di domenica 6 febbraio 2022) Emma Marrone come i suoi colleghi è in attesa della finale di Sanremo 2022 e nel frattempo sui social fa il pieno di like con uno scatto davvero incandescente che mette tutti in accordo. Questa sera anche lei sarà impegnata nella puntata conclusiva del Festival di Sanremo in cui sarà decretato il nome del vincitore tra i venticinque big in gara che proporranno ancora una volta il loro brano che ormai tutto il pubblico italiano conosce molto bene. Ma nell'attesa di questa nuova prima serata che vedrà alla guida come sempre Amadeus affiancato questa volta da Sabrina Ferilli, la cantante salentina ha trovato il modo di attirare l'attenzione del suo pubblico che sui social non ha potuto fare a meno di riempirla di complimenti.

