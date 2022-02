Doppia tegola per il Verona: non saranno a disposizione per la Juve! (Di domenica 6 febbraio 2022) Come appreso dal sito ufficiale del Verona, HellasVerona.it, Gianluca Caprari e Davide Faraoni non sono stati convocati e perciò non saranno a disposizione per la gara di stasera contro la Juventus di Massimiliano Allegri. Caprari Verona ConvocazioniL’attaccante italiano ha subìto una brutta distorsione alla caviglia, mentre per l’esterno si tratta di un trauma alla coscia. Queste due assenze vanno a sommarsi a quella di Giovanni Simeone che salterà la partita per squalifica. Sfida in salita per gli scaligeri, ma occhio a sottovalutare gli uomini di Igor Tudor. Leggi su rompipallone (Di domenica 6 febbraio 2022) Come appreso dal sito ufficiale del, Hellas.it, Gianluca Caprari e Davide Faraoni non sono stati convocati e perciò nonper la gara di stasera contro la Juventus di Massimiliano Allegri. CaprariConvocazioniL’attaccante italiano ha subìto una brutta distorsione alla caviglia, mentre per l’esterno si tratta di un trauma alla coscia. Queste due assenze vanno a sommarsi a quella di Giovanni Simeone che salterà la partita per squalifica. Sfida in salita per gli scaligeri, ma occhio a sottovalutare gli uomini di Igor Tudor.

