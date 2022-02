Amici 21, ecco la prima eliminazione: entra un nuovo allievo di ballo (Di domenica 6 febbraio 2022) UN’ALLIEVA DI ALESSANDRA CELENTANO VA VIA DOPO AVER AFFRONTATO UNA SFIDA IMMEDIATA PROPOSTA DA VERONICA PEPARINI Nella 18esima puntata di Amici 21, un’allieva di ballo va via facendo spazio ad un nuovo concorrente: ecco cos’è successo. LEGGI ANCHE Amici, il prof Zerbi fa il compleanno: una sorpresa da un’amica speciale Come di consueto, nella domenica del 6 Febbraio è andata in onda un’altra puntata di Amici 21. Nella settimana precedente non c’era stata alcuna registrazione e quindi alcuna messa in onda. Il motivo è che qualcuno del cast dei ballerini professionisti, sarebbe stato contagiato dal Covid-19, ma non è mai stata resa nota l’identità. Dopo questa settimana di pausa, i ragazzi e le ragazze sono di nuovo in studio ma per alcuni, è anche l’ultima ... Leggi su 361magazine (Di domenica 6 febbraio 2022) UN’ALLIEVA DI ALESSANDRA CELENTANO VA VIA DOPO AVER AFFRONTATO UNA SFIDA IMMEDIATA PROPOSTA DA VERONICA PEPARINI Nella 18esima puntata di21, un’allieva diva via facendo spazio ad unconcorrente:cos’è successo. LEGGI ANCHE, il prof Zerbi fa il compleanno: una sorpresa da un’amica speciale Come di consueto, nella domenica del 6 Febbraio è andata in onda un’altra puntata di21. Nella settimana precedente non c’era stata alcuna registrazione e quindi alcuna messa in onda. Il motivo è che qualcuno del cast dei ballerini professionisti, sarebbe stato contagiato dal Covid-19, ma non è mai stata resa nota l’identità. Dopo questa settimana di pausa, i ragazzi e le ragazze sono diin studio ma per alcuni, è anche l’ultima ...

