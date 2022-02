Venezia, Zanetti avvisa il Napoli: “Non possiamo più aspettare per fare punti” (Di sabato 5 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiVenezia – Oltre a Vacca e probabilmente Ullmann, anche Kyine non sarà a disposizione del tecnico del Venezia Paolo Zanetti per la partita in casa di domani contro il Napoli. Mentre sicuri di partire dal primo minuto saranno Lezzerini e Ebuhei. Sarà una gara necessariamente diversa da quella dell’andata: “Siamo un’altra squadra, come lo è anche il Napoli. Ora non possiamo più aspettare per far punti, abbiamo davanti una squadra meravigliosa, di talento, ma la scorsa settimana dal letto ho visto i miei vender cara la pelle con la prima in classifica”, ha affermato Zanetti. Dopo la fine del mercato, il tecnico lagunare confida: “È stato un buon mercato, abbiamo cercato di metter dentro giocatori in base alle ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 5 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Oltre a Vacca e probabilmente Ullmann, anche Kyine non sarà a disposizione del tecnico delPaoloper la partita in casa di domani contro il. Mentre sicuri di partire dal primo minuto saranno Lezzerini e Ebuhei. Sarà una gara necessariamente diversa da quella dell’andata: “Siamo un’altra squadra, come lo è anche il. Ora nonpiùper far, abbiamo davanti una squadra meravigliosa, di talento, ma la scorsa settimana dal letto ho visto i miei vender cara la pelle con la prima in classifica”, ha affermato. Dopo la fine del mercato, il tecnico lagunare confida: “È stato un buon mercato, abbiamo cercato di metter dentro giocatori in base alle ...

