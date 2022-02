Sanremo 2022, volano gli ascolti delle cover: oltre 15 punti di share in più rispetto al 2021 (Di sabato 5 febbraio 2022) Sanremo – Sanremo 2022, volano gli ascolti della serata dedicata alle cover dei 25 artisti in gara. Sono stati 11.378.000 gli spettatori medi, lo share medio è stato del 60,5%. Amadeus porta a casa oltre 15 punti di share in più rispetto allo scorso anno e un altro record. La media della quarta serata dell’anno scorso era stata di 7.880.000 spettatori, con il 44,7% di share. La media della quarta serata del Festival 2020 era stata invece di 9.504.000 spettatori, con il 53,3% di share. Lo share medio registrato ieri è il più alto per una quarta serata del Festival da 27 anni. Per trovare una media di share più alta, in una quarta ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 5 febbraio 2022)glidella serata dedicata alledei 25 artisti in gara. Sono stati 11.378.000 gli spettatori medi, lomedio è stato del 60,5%. Amadeus porta a casa15diin piùallo scorso anno e un altro record. La media della quarta serata dell’anno scorso era stata di 7.880.000 spettatori, con il 44,7% di. La media della quarta serata del Festival 2020 era stata invece di 9.504.000 spettatori, con il 53,3% di. Lomedio registrato ieri è il più alto per una quarta serata del Festival da 27 anni. Per trovare una media dipiù alta, in una quarta ...

