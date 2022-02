Napoli, ecco le possibili scelte di Spalletti per la gara contro il Venezia (Di sabato 5 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSeduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Venezia in programma domani 6 febbraio alle ore 15 per la 24esima giornata di Serie A. La squadra si è allenata sul campo 2 iniziando la sessione con una fase di torello seguita da partita a campo ridotto. Successivamente seduta tattica ed esercitazioni su calci piazzati. Tuanzebe ha svolto terapie e lavoro in palestra. Ounas ha fatto allenamento personalizzato in campo. Luciano Spalletti per la gara del Penzo sembra orientato a confermare l’ormai collaudato 4-2-3-1. Tra i pali ballottaggio aperto tra Ospina e Alex Meret, con il secondo in vantaggio per una maglia da titolare. Classica linea a 4 difensiva con Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce e ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 5 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSeduta mattutina per ilall’SSCKonami Training Center. Gli azzurri preparano il matchilin programma domani 6 febbraio alle ore 15 per la 24esima giornata di Serie A. La squadra si è allenata sul campo 2 iniziando la sessione con una fase di torello seguita da partita a campo ridotto. Successivamente seduta tattica ed esercitazioni su calci piazzati. Tuanzebe ha svolto terapie e lavoro in palestra. Ounas ha fatto allenamento personalizzato in campo. Lucianoper ladel Penzo sembra orientato a confermare l’ormai collaudato 4-2-3-1. Tra i pali ballottaggio aperto tra Ospina e Alex Meret, con il secondo in vantaggio per una maglia da titolare. Classica linea a 4 difensiva con Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce e ...

