Contro Grignani cose orribili Dopo Sanremo | una accusa pesantissima | Chi si deve vergognare | Guarda

(Di sabato 5 febbraio 2022)Gianlucahanno scritto di tutto. La grande vergogna si è scatenata in tempo reale, mentre il 49enne cantautore milanese si stava esibendo sul palco del Festival diin duetto con il giovane Irama, ex rivelazione di Amici di Maria De Filippi. I due artisti stavano eseguendo la cover di La mia storia tra le dita, storico successo didatato 1995, e su Twitter i telespettatori hanno iniziato a bombardarlo senza ritegno. Battute cattivissime sulla forma fisica, su un suo presunto stato di alterazione, su una performance da rivedere. In generale, il clima è quello pesante del body shaming, delle insinuazioni, degli indiscreti che sfociano nell'offesa personale. In poche ore, il messaggio di inclusività lanciato da Drusilla Foer su quello stesso palco è andato a farsi benedire, ...

Advertising

Olindo35055898 : RT @fratotolo2: La “variante verità” #Grignani contro il festival del politicamente corretto, dei copioni già scritti, delle emozioni telec… - Tataseruko80 : Facile salire in cattedra e puntare il dito contro chi, faceva battute sull'esibizione di Grignani. ma voi, si prop… - SamGibili1 : RT @fratotolo2: La “variante verità” #Grignani contro il festival del politicamente corretto, dei copioni già scritti, delle emozioni telec… - tiber_h : RT @Lillyb0971: Ma quelli che stanno offendendo pesantemente Gianluca Grignani sono gli stessi che un paio di giorni fa elogiavano il disco… - GiulianAlfredo : La “variante verità” Grignani contro il festival del politicamente corretto, dei copioni già scritti, delle emozion… -

Ultime Notizie dalla rete : Contro Grignani

... credo in Irama che invita Gianluca, in Irama quindi che si rischia una carriera perché sa ... Alla fine questi momenti a Sanremo sono sempre noiosi, che ci sia Savianole mafie, ...E Marco Conidi , in un post sui social, difende, pur specificando di conoscerlo ma di non essere suo amico, e di non prendere le sue parti per amicizia ma solo per empatia. ' Non sono amico ...Lo vuole la legge della discriminazione a piacimento. Certo e per fortuna - va detto - ieri sera nel pluralismo di ogni shitstorm che si rispetti, compresa quella contro Grignani, c'è stato anche chi ...L'esibizione di ieri di Gianluca Grignani sul palco dell'Ariston ha scatenato i commenti dei social, in molti casi poco carini, se non vergognosi, ai suoi danni. E Marco Conidi, in un post sui social, ...