Aka7even | “L’unica aspettativa era quella di divertirmi”

"Cambiare è una canzone che mi accompagna fin da quand'ero piccolo. Infatti, è stato uno dei primi brani che ho cantato. Per me è stato un onore incredibile. Il percorso fatto fino a Sanremo mi ha cambiato: se prima non mi accettavo, adesso so chi sono", ha commentato Aka7even durante la conferenza stampa di presentazione del brano "Perfetta così" con il quale si è presentato a Sanremo 2022. "L'unica aspettativa che avevo prima di affrontare il Festival era quella di divertirmi e scaricare l'adrenalina durante l'esibizione" e, post Sanremo, ha annunciato che si preparerà per il tour – nella quale si esibirà anche con delle coreografie – e poi si metterà al lavoro per il nuovo progetto discografico. Il tour prenderà il via il 3 giugno da Roma, poi toccherà Napoli (una data è già sold out) e, infine, ...

