Usa | tempesta di neve | oltre 350 000 americani senza elettricità

Advertising

Agenzia_Ansa : Usa, un orso si rotola nella neve allo zoo di Brookfield nell'Illinois. Il maltempo colpisce il Midwest anche con u… - Diegokpri050 : RT @ticinonews: Tempesta Usa, 9’000 di voli cancellati e 350’000 persone senza corrente - rccpla75 : RT @Agenzia_Ansa: Usa, un orso si rotola nella neve allo zoo di Brookfield nell'Illinois. Il maltempo colpisce il Midwest anche con una tem… - ticinonews : Tempesta Usa, 9’000 di voli cancellati e 350’000 persone senza corrente - GiaPettinelli : Usa: tempesta, 9.000 voli cancellati e 350.000 senza corrente - Nord America - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Usa tempesta

Più di 350.000 americani sono senza elettricità e riscaldamento mentre una graveinvernale attraversa il Paese, dal Texas alla Costa est. Le piogge e le pesanti nevicate hanno abbattuto alberi e linee elettriche nel Midwest, in New England, prendendo di mira anche il sud ...In Alabama, invece, dove lasi è manifestata in forma di tornado, una donna è rimasta uccisa e altre tre sono rimaste gravemente ferite. .New York, 4 feb. (askanews) - Più di 350.000 americani sono senza elettricità e riscaldamento mentre una grave tempesta invernale attraversa il Paese, dal Texas alla Costa est. Le piogge e le ...Sono oltre 9000 i voli cancellati solo nella giornata di oggi che vanno ad aggiungersi agli altri 2000 rimasti a terra mercoledì 2 febbraio, quando la tempesta è iniziata. Alcune scuole e università ...