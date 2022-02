Sondaggi politici Emg, per gli italiani Draghi è più forte dopo la rielezione di Mattarella (Di venerdì 4 febbraio 2022) Non poteva non essere la partita del Quirinale e la sua conclusione al centro dei Sondaggi politici di Emg, che ha chiesto agli italiani se dopo la rielezione di Mattarella il premier Draghi fosse più forte o più debole. Per il 53% il Presidente del Consiglio è uscito rafforzato. La pensano così la maggioranza degli elettori del Pd di Forza Italia e del Movimento 5 Stelle. I leghisti sono divisi quasi esattamente metà, mentre il 52% degli elettori di Fratelli d’Italia pensa che invece Draghi sia più debole. Nei confronti della classe politica invece gli italiani non fanno molti sconti. Secondo il 50% nessuno ha gestito bene la partita del Colle. Solo il 12%, in maggioranza naturalmente ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 4 febbraio 2022) Non poteva non essere la partita del Quirinale e la sua conclusione al centro deidi Emg, che ha chiesto agliseladiil premierfosse piùo più debole. Per il 53% il Presidente del Consiglio è uscito rafforzato. La pensano così la maggioranza degli elettori del Pd di Forza Italia e del Movimento 5 Stelle. I leghisti sono divisi quasi esattamente metà, mentre il 52% degli elettori di Fratelli d’Italia pensa che invecesia più debole. Nei confronti della classe politica invece glinon fanno molti sconti. Secondo il 50% nessuno ha gestito bene la partita del Colle. Solo il 12%, in maggioranza naturalmente ...

